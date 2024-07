Sefa apreende 8.400 garrafas de bebida alcóolica em Santarém

Entre os itens, várias garrafas de 51, além de uísque | Agência Pará

O conteúdo era transportado dentro de um caminhão e estava a caminho de Almeirim, município também do oeste paraense.

Pouco menos de uma semana após a apreensão de 100 litros de açaí ilegal que estavam dentro de um isopor, a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) voltou a apreender mercadoria em terras paraenses, dessa vez o líquido encontrado é água que passarinho não bebe.

A mercadoria avaliada em R$ 95 mil, era embarcada no porto do município, com destino à cidade de Almeirim, quando foi flagrada pela fiscalização.

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de controle de mercadorias em trânsito do Tapajós, no Baixo Amazonas, apreenderam, 8.400 garrafas de aguardente, 300 garrafas de uísque, 600 bebidas tipo Ice e 300 garrafas de vinhos sem nota fiscal. A apreensão da carga, no valor de R$ 95.312,60, foi feita no sábado (6), quando a mercadoria estava sendo embarcada no porto do município, com destino à cidade de Almeirim, quando foi localizada pela fiscalização estadual.

“Como não havia documentos fiscais da bebida, foram lavrados três Termos de Apreensão e Depósito (TAD) cobrando impostos e multas no montante R$ 51.501,20”, informou o coordenador da unidade, Maycon Freitas.

Tapajós

No sábado (6), a equipe de fiscais da coordenação do Tapajós intensificou as fiscalizações em rodovias no município de Santarém. Entre as apreensões resultantes da operação estavam diversos itens de mercearia sem documentação fiscal.

A carga, avaliada em R$ 456.615,00, foi apresentada à fiscalização apenas com a discriminação das mercadorias e valores, durante a abordagem de um caminhão-baú que trafegava pela rodovia BR-163. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 156.162,53, cobrando imposto e multa.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2024/15:33:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...