VÍDEO | Avião faz pouso forçado em rodovia após pane

(Foto: Reprodução vídeo)- Segundo a Polícia Rodoviária, o incidente foi causado por uma falha no motor do avião de pequeno porte; ninguém ficou ferido

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na tarde deste domingo (21/4) na Rodovia Adhemar Pereira de Barros SP-340, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo após uma pane no motor.

Segundo a Polícia Rodoviária, o incidente, que ocorreu por volta das 13h, foi causado por uma falha no motor da aeronave, um modelo Pitts Experimental. Ninguém ficou ferido.

Imagens feitas por um motorista que seguia no mesmo sentido da rodovia mostram o pouso forçado. No momento do pouso, no sentido São João, não passava nenhum veículo.

Em nota, a Polícia Rodoviária informou que, “no pouso, o avião chocou contra uma placa de sinalização e parou sobre a alça da rodovia”.

O acostamento do trecho ficou interditado por 1h27, de acordo com a Renovias. A rodovia não teve o trânsito interrompido. As polícias Militar e Rodoviária orientaram os motoristas e atenderam a ocorrência.

A aeronave foi removida por um guincho para o Aeroclube de São João da Boa Vista. As circunstâncias exatas da pane ainda estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Ainda não há informações sobre o local que a aeronave decolou e onde iria pousar.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não se manifestou até o momento. O espaço segue aberto.

