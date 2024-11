Reprodução/Jhonathan Barros | Cena foi gravada por um pescador; biólogo aponta interação como “positiva”.

Foram flagrados em um momento inesperado, dois botos-cor-de-rosa brincando com cauda de um jacaré-açu no rio Itaporá, em Rorainópolis, Sul de Roraima.

A cena foi gravada por Jhonathan Barros, que estava ali para uma semana de pesca com seus amigos.

O pescador conta que as imagens do boto foram um pedido de sua filha.

Veja abaixo:

Vídeo: botos-cor-de-rosa são flagrados brincando com cauda de jacaré-açu em Roraima (RR) Leia mais: https://t.co/OgNeU1FR1h pic.twitter.com/QigsrRiApi — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 28, 2024

Em relato, Jhonathan conta que pararam para pegar iscas vivas, quando percebeu a movimentação dos botos-cor-de-rosa, imediatamente começou a gravar com seu drone para enviar a sua filha.

Por sorte ou por destino, esse boto começou a seguir o jacaré, e foi feito o flagra dessa interação”

Segundo o biólogo Alex Ribeiro, o boto é da espécie Inia geoffroensis.

O profissional também aponta que vê essa interação como positiva, pois o animal brinca com a cauda do jacaré como se fosse um peixe pequeno ou como se fosse um treinamento de caça.

É um comportamento muito interessante, acredito que pouco vista pelo pessoal da comunidade científica. Eu como biólogo nunca tinha visto uma interação dessa natureza.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2024/08:50:47

