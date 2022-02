Médica condenada por mandar cortar pênis do ex é investigada por torturar o atual marido

(Foto:Reprodução) – Após ser condenada em seis anos de prisão por mandar cortar o pênis do ex-noivo, a médica Myriam Priscila de Rezende Castro está sendo investigada por agredir e torturar o atual marido.

De personalidade agressiva e alvo de processos na Justiça, Myriam agora é investigada pela Polícia Civil por agredir e torturar o atual companheiro e compartilhar as humilhações pela rede social. (As informações são do O Liberal

Relacionamentos conturbados

Pelo menos dois relacionamentos da médica a levaram à Justiça. O caso de maior repercussão aconteceu em 2002, quando a mulher, ainda com 21 anos, contratou três pessoas para cortarem o pênis do ex-noivo em Minas Gerais.

A médica cometeu o crime após o homem romper o relacionamento dias antes do casamento. Além de mandar cortar o pênis do homem, ela ainda colocou fogo no carro e na casa da vítima.

O processo se arrastou por anos e a médica foi condenada a seis anos de prisão em 2013. Ela cumpriu a maior parte da pena em regime domiciliar depois de dar à luz a gêmeos. Antes de ser condenada, um outro relacionamento de Myriam também foi parar na Justiça. Em 2011, ela tentou matar a ex do homem que namorava à época.

De acordo com a Justiça, a ex foi até a casa do homem e eles conversavam sobre uma dívida, quando Myriam pegou uma faca e tentou avançar contra ela. Na época, o companheiro conseguiu tirar a arma, mas ela entrou em um carro e avançou sobre a ex-namorada.

Por esse caso, ela responde por uma tentativa de homicídio. A defesa dela no processo alega que o crime teria prescrito, mas a Justiça seguiu com a ação. O caso está em fase de alegações finais e ela pode ser designada a ser julgada em júri popular.

Traição e agressões

Myriam e o atual marido estão casados desde 2016. Nesta semana, o relacionamento virou alvo da Polícia Civil após denúncia de que o homem era mantido em cárcere privado, sendo vítima de sucessivas agressões, físicas e psicológicas, que eram publicadas nas redes sociais.

A polícia fez buscas na residência do casal em Tremembé (SP) e encontrou o homem com ferimentos de faca e sangue pela casa. Ele admitiu ter sido agredido em dias anteriores pela esposa e disse que se mantinha na relação por dependência financeira.As duas crianças, filhas da médica, também estavam feridas. Os filhos estão abrigados com o conselho tutelar.

No imóvel, segundo a polícia, foram encontrados vários remédios e o homem disse que fazia uso por escolha própria e negou ser mantido em cárcere. Myriam Priscila não estava na casa. Apesar da situação encontrada na residência, na rede social eles compartilhavam a rotina de vida de um casal comum. O estudante de medicina veterinária compartilhava uma rotina intensa de treinos e imagens de antes e depois de seu visual dando crédito à médica pela mudança em seu corpo.

Recentemente, a médica passou a expor o estudante em postagens alegando que ele a havia traído, o que gerou a série de postagens com agressões e humilhações. Em algumas imagens, ele é agredida na saída da universidade, onde ela apontou que ele teria conhecido uma amante.

Em outro vídeo, ele é forçado a dizer coisas humilhantes ao assumir a traição e ofende a suposta amante lendo uma carta com orientações do que deveria dizer.

À polícia, o homem disse que o casamento piorou depois que passaram a ter problemas financeiros e considerou a situação atual do casal como “falida”.

Maus-tratos a animais

Além de agredir e torturar o marido, a mulher também está sendo investigada por maus-tratos a animais. Na casa onde a polícia encontrou o marido e os filhos, também foram encontrados 15 cães, sendo cinco filhotes, uma cobra, ratos, um coelho e uma porca. Todos em situação de maus-tratos, submetidos a péssimas condições de higiene. Além dos animais vivos, ela ainda tinha animais mortos e congelados em um freezer.

Segundo a polícia, o imóvel foi encontrado coberto de fezes de animais. Desorganizado, com acúmulo de roupas sujas, banheiros sem a descarga funcionando e com sangue pelo chão.

Quais os próximos passos da investigação

A Polícia Civil informou que nesta quinta-feira (3), uma advogada se apresentou em seu nome de Myriam e alegou que a médica vai se apresentar para prestar depoimento na próxima terça-feira (8). Não há pedido de prisão contra ela.

A suspeita vai responder por lesão corporal, tortura, maus-tratos a animais, matar espécies da fauna nativa. No imóvel, a polícia também encontrou uma idosa que vivia com a família, em péssimas condições. Por isso, a médica também vai responder por ferir o estatuto do idoso.

