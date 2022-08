VÍDEO: cassa pega fogo em frente a posto de combustíveis no Crepurizão

Uma residência pegou fogo em frente a um posto de combustíveis, na avenida principal do distrito de Crepurizão (distante 240 km de Novo Progresso), no início da tarde desta quinta-feira, 11 de agosto de 2022, no município de Itaituba.

Nas imagens é possível ver as chamas altas tomando conta da residência em frente ao posto de combustível. A situação acontece perto de uma avenida movimentada do distrito. Algumas pessoas tentam apagar as chamas com o uso de água e extintor, mas não tiveram sucesso. No primeiro momento, as chamas parecem começar a desaparecer, dando lugar a uma fumaça preta intensa, mas, logo, o fogo volta com mais força. Os moradores ficaram assustados com a força do fogo, e a possibilidade do fogo se alastrar para outras residência, no distrito a maioria das construções são de madeiras.

No distrito não possui Corpo de Bombeiros. Não tem notícias se alguém ficou ferido.

Assista aos vídeos

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/08/2022/16:05:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...