Fundação Cultural do Pará lança edital do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas

(Foto:Reprodução) – Este ano, o concurso será realizado de forma virtual em razão da pandemia

A Fundação Cultura do Pará (FCP) acaba de divulgar o processo seletivo do “XVII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas – Arraial Virtual de Todos os Santos 2021”. Devido a pandemia da covid-19 este ano, o concurso será realizado de forma virtual, como forma de manter a tradição de todos os anos. A FCP ressalta que obedecerá todas as normas sanitárias e cuidados especial de prevenção contra o novo coronavírus.

O concurso é realizado como forma de divulgar e ampliar a cultura brasileira e regional. A apresentação dos trabalhos será feita pela internet no período de 14/06 até 29/06. As inscrições também podem ser feitas virtualmente através do arraialvirtual@fcp.pa.gov.br, com título “inscrição” de 26 de maio até 02 de junho de 2021.

O Edital nº05 deste processo seletivo pode ser conferido na íntegra no site da Fundação, a partir da publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.

CALENDÁRIO:

► Período de inscrições (online): 26/05/2020 a 02/06/2020

► Período de execução da programação: 15/06/2020 a 29/06/2020

