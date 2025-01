Foto: Reprodução | Suklal Darro, de 45 anos, e seu filho Ajju Kureti, de 22 anos, foram atacados pelo urso enquanto trabalhavam na área

Um ataque de urso em uma área florestal do distrito de Kanker, em Chhattisgarh, resultou na morte de um pai e seu filho, além de deixar outras duas pessoas feridas. O caso ocorreu na floresta de Korar, próxima à vila de Dongarkatta, mais especificamente em uma colina chamada Jailnkasa, na Índia, enquanto as vítimas estavam realizando atividades de coleta de madeira.

Suklal Darro, de 45 anos, e seu filho Ajju Kureti, de 22 anos, foram atacados pelo urso enquanto trabalhavam na área. De acordo com testemunhas locais, Suklal foi morto instantaneamente no local do ataque, enquanto Ajju sofreu ferimentos graves e foi levado de emergência para um hospital nas proximidades. O ataque, no entanto, não terminou aí. Durante o processo de resgate do corpo de Suklal, o urso retornou e atacou novamente, matando Shankar Darro, pai de Suklal, que havia chegado para ajudar.

Além das vítimas fatais, o guarda florestal Narayan Yadav também foi ferido enquanto tentava controlar a situação. Yadav sofreu ferimentos nas mãos durante a tentativa de afastar o animal e proteger os envolvidos.

Diante da gravidade da situação, as autoridades locais recorreram a máquinas JCB para remover os corpos das vítimas e garantir a segurança da área, evitando assim novos ataques. As equipes de resgate e segurança florestal seguiram com os esforços para conter qualquer risco adicional.

O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes, e os esforços para evitar novos ataques de animais estão sendo intensificados nas áreas afetadas. Assista:

Vídeo: em ataque brutal, urso mata pai e filho em floresta na Índia

Fonte: Ver-O-Fato Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/10:42:43

