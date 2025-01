Golpe da Selfie: Como proteger-se das fraudes bancárias

Foto: Reprodução | A Febraban lembra que a tecnologia de reconhecimento biométrico utilizada pelos bancos é sofisticada, tornando impossível para os criminosos usarem fotos de redes sociais da vítima para fraudar o sistema.

Criminosos estão cada vez mais sofisticados e se aproveitam da boa-fé e vulnerabilidade das pessoas para aplicar golpes e obter vantagens financeiras. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alertou recentemente sobre o crescente número de golpes envolvendo selfies, que têm causado prejuízos e transtornos a clientes bancários, especialmente aos mais idosos, que frequentemente não estão tão familiarizados com as tecnologias.

No golpe da selfie, após obterem dados pessoais, os criminosos entram em contato com a vítima e afirmam que ela ganhou um benefício ou brinde, como uma cesta básica mensal ou até um benefício previdenciário. Para “confirmar” o recebimento, a vítima é orientada a tirar uma selfie, mas, na verdade, está prestes a autorizar uma operação bancária fraudulenta com autenticação biométrica.

“Fique atento: nunca aceite esse tipo de abordagem. Nunca tire uma selfie a pedido de desconhecidos, especialmente se for para receber algo”, alerta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

A Febraban lembra que a tecnologia de reconhecimento biométrico utilizada pelos bancos é sofisticada, tornando impossível para os criminosos usarem fotos de redes sociais da vítima para fraudar o sistema. Essa tecnologia assegura que a pessoa que realiza a autenticação está de fato presente e viva.

Além do golpe da selfie, outra fraude comum envolve criminosos que dizem oferecer presentes ou brindes, insistindo para que a vítima os receba pessoalmente. Após entregarem flores, chocolates ou cosméticos, os golpistas pedem um pagamento, geralmente via cartão de crédito, e utilizam maquininhas danificadas para esconder o valor real ou distraem a vítima para que ela digite sua senha incorretamente.

Para evitar cair nesses golpes, a Febraban recomenda que os clientes:

Não aceitem presentes ou brindes inesperados sem saber a origem.

Evitem fornecer dados pessoais por meio de links suspeitos ou preencher cadastros de promoções na internet.

Não realizem pagamentos em maquininhas com visor danificado.

Jamais aceitem tirar selfies ou fotos para receber brindes ou qualquer outro pedido de desconhecidos.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/10:38:27

