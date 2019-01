Vídeo flagra idoso abusando sexualmente de criança de 9 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal Meio Norte)

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no último sábado (5). Parentes da criança denunciaram o caso na delegacia.

Um idoso, que ainda não teve a identidade divulgada, foi flagrado abusando sexualmente de uma criança de apenas nove anos, dentro de uma residência na Vila Flamengo, em São José de Ribamar, Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão. As informações são do portal Meio Norte.

