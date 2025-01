Vídeo flagra sobrinho executando tio dentro de bar em MT

Foto: Reprodução | Câmeras de segurança flagraram o momento em que Willian Costa Lopes, 37 anos, chegou ao estabelecimento comercial do tio, Florentino Rodrigues do Nascimento, 64 anos, e o matou com tiros na cabeça na tarde desta quinta-feira (23), em Santo Antônio de Leverger (35 km de Cuiabá). A motivação do homicídio está relacionada a uma briga por causa de gado e herança.

As imagens mostram Willian atacando o tio, que tenta correr, mas cai baleado. Após os disparos, o sobrinho foge em um carro branco.

Florentino era proprietário de um bar na cidade e era conhecido pelo apelido “Nhonho”. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a cena do crime foi alterada antes da chegada das equipes.

O suspeito foi identificado como sobrinho da vítima. Segundo informações, ele chegou ao local e disparou contra Florentino.

Depois, fugiu em direção a um matagal, deixando um veículo Corsa, de cor branca, na residência dele. Ainda segundo o registro policial, vigilantes responsáveis pela segurança da Fazenda Experimental informaram que o suspeito teria ido ao local por volta das 15h.

Ele havia trabalhado no passado na fazenda e tinha conhecimento da senha do cofre. Ele furtou um revólver calibre .38 com 16 munições, que provavelmente foi usado no assassinato.

Policiais militares estão fazendo rondas na região para localizar o suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil.

