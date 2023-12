VÍDEO: Lutador apaga rival com bate-estaca assustador no UFC Austin

Drakkar Klose aplica bate-estaca no UFC Austin. – (Foto: Reprodução/Twitter @UFCNews)

Inserido no card preliminar do UFC Austin, realizado neste sábado (2), nos Estados Unidos, Drakkar Klose protagonizou um nocaute alucinante. Adversário de Joe Solecki, o peso leve (até 70,3kg.) apagou o rival com um ‘bate-estaca’ assustador. O desfecho aconteceu no primeiro round.

Nas imagens (veja abaixo), é possível acompanhar o momento em que Klose ‘crava’ o oponente na lona. Ao ter a cabeça chocada no chão, Solecki foi a nocaute de forma imediata.

Com a vitória, Drakkar ampliou o bom momento na carreira. Agora, o lutador acumula três vitórias consecutivas.

Batido no evento, Joe teve o sinal de alerta ligado. O atleta sofreu o terceiro revés nas últimas cinco apresentações.

Veja o nocaute avassalador de Drakkar Klose

Que nocaute foi esse?! Vitória de Drakkar Klose no primeiro round no #UFCAustin! Assista ao evento completo no @UFCFightPassBR ➡️ https://t.co/iAvMFO4Ruy pic.twitter.com/SNOfaPyNVO — UFC Brasil (@UFCBrasil) December 2, 2023

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/07:57:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...