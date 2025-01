Foto: Reprodução | O caso foi registrado na tarde do último sábado (11), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, e foi capturado por uma câmera que flagrou o momento em que um homem abordou o assaltante. Após derrubá-lo na calçada, ele utilizou técnicas de jiu-jitsu para imobilizar seu braço, impedindo a fuga. Na mochila do suspeito, foram encontrados um facão, diversas joias e dois celulares.

Um assaltante de 27 anos foi rendido com golpes de jiu-jitsu após roubar uma joalheria na tarde do último sábado (11), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O momento foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local e nas proximidades.

O crime ocorreu por volta das 14h20, na rua Altino Arantes, região central da cidade. As imagens mostram o homem ameaçando uma funcionária e recolhendo joias da vitrine da loja. Na sequência, outra câmera capturou o momento em que um homem, em meio à ciclovia, abordou o assaltante. Ele o jogou contra a calçada e imobilizou seu braço com técnicas de jiu-jitsu, impedindo sua fuga.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e prendeu o assaltante em flagrante. Na mochila do homem, foram encontrados um facão, diversas joias e dois celulares. O material foi apreendido e devolvido à loja.

O suspeito foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos antes de ser levado à delegacia. Ele foi autuado por roubo e permanece detido à disposição da Justiça.

VEJA VÍDEO:

Lutador de jiu-jitsu imobiliza suspeito após roubo de joalheria em São Paulo Leia mais: https://t.co/2Zqd7nWPwg pic.twitter.com/7dXaL6tRFb — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 14, 2025

