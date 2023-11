Homem causa confusão em posto de combustível de Sinop após promover aparelho em frente ao estabelecimento

Homem, identificado como Lucas, iniciou uma confusão generalizada no posto após o proprietário do local chegar e solicitar a retirada do rapaz; a Polícia Militar foi acionada para conter a confusão.

Um homem, identificado como Lucas Meireles, causou uma confusão generalizada em um posto de gasolina da região de Sinop, após promover um dispositivo que economiza combustível em frente ao estabelecimento.

Lucas, de 27 anos, promovia o aparelho em frente ao local utilizando cartazes e um megafone, e chamava atenção de motoristas que passavam por ali. Após um dos funcionários informar o proprietário sobre o ato, o dono do posto de combustível foi até o local para confrontar Lucas.

A confusão teve início após Lucas ter se recusado a deixar o local, o que irritou o proprietário do posto que acabou partindo para cima de Lucas. Populares que passavam pelo local acabaram se envolvendo na briga, o que desencadeou uma confusão generalizada.

A Polícia Militar foi acionada e a confusão teve fim após a chegada da viatura no local. Em contato com a reportagem, Lucas contou que o posto de combustível, alvo do protesto, tem histórico de comercializar combustível adulterado.

“Este posto de combustível já é bem popular aqui na região, todo mundo já teve o motor danificado por utilizar combustível deste estabelecimento, e foi isso que me motivou a realizar esse protesto aqui”, conta Lucas.

De acordo com Lucas, o aparelho promovido vêm sendo utilizado por ele há alguns meses e o ajudou a economizar bastante dinheiro com combustível.

“Estou usando este aparelho há alguns meses, desde que ele chegou ao Brasil, e estou economizando mais de 50% de combustível no meu veículo. A promoção dele em frente ao posto foi um ato simbólico de protesto contra essa prática de adulteração de combustível”, explica Lucas.

Lucas e o proprietário do posto de combustível foram levados a delegacia, onde prestaram depoimento e assinaram um termo circunstanciado. Ninguém foi preso durante a ocorrência.

Aparelho promovido é produzido na América do Sul

O aparelho promovido por Lucas em frente ao local do ocorrido, foi desenvolvido por engenheiros do Uruguai e já possui ponto de fabricação no Brasil.

O aparelho, que leva o nome de Light Fuel, é produzido em São Bernardo do Campo, e comercializado na internet através do site de seu fabricante. Apesar da pouca fama, o dispositivo concorre a um dos prêmios mais importantes da indústria automotiva da UE.

Em contato com o CEO da empresa no Brasil, Marcos Semêdo, nossa reportagem apurou informações importantes sobre o aparelho e a expectativa da empresa em relação ao mercado brasileiro nos próximos meses.

“Chegamos há pouco tempo no mercado brasileiro e estamos empenhados em entregar o melhor produto e serviço para os motoristas daqui”, conta Marcos.

De acordo com o CEO, o aparelho concorre a duas premiações no “International Car Convention” (ICC), maior evento anual de tecnologia automotiva da União Europeia.

“Estamos concorrendo a dois prêmios no ICC e estamos confiantes de que a nossa descoberta irá figurar no top 2 desta edição”, comenta Marcos.

Marcos explica que a comercialização do Light Fuel é realizada exclusivamente através do site da fabricante, na internet, e que não trabalham com revendedores no momento. Ele faz um alerta sobre as falsificações e réplicas do produto que começaram a surgir nas últimas semanas.

“Após o nosso time de marketing iniciar as campanhas de promoção do Light Fuel no Brasil, surgiram algumas réplicas e falsificações do aparelho no país. É importante ressaltar que esses dispositivos paralelos podem ser perigosos, e nós não oferecemos nenhum tipo de suporte para eles” explica Marcos.

Light Fuel recebe selo e decola em vendas

Na última sexta-feira, o Light Fuel recebeu o selo de inspeção e segurança de instituições automotivas e as vendas do aparelho decolaram desde então. Atualmente, de acordo com dados da própria empresa, são comercializados cerca de 15.000 novas unidades do aparelho, só no Brasil.

A fabricante possui apenas um fábrica, em São Bernardo do Campo, porém sua logística já conta com mais de 97 pontos de distribuição diferentes espalhados pelo país, o que garante a entrega do aparelho para todas as regiões.

Para adquirir o Light Fuel basta acessar o site da fabricante (www.lightfuel.tech) e realizar o pedido. Qualquer pessoa pode comprar, já que as vendas estão abertas ao público em geral.

Fonte: G1 / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/11/2023/13:44:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...