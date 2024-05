Novo Progresso-Cavalo cai e morre em fossa;Moradores fazem um alerta: ‘E se fosse uma criança’?

Cavalo cai e morre em fossa próximo a faculdade Cavanis em Novo Progresso – (Fotos:Jornal Folha do Progresso)

Um cavalo caiu numa fossa desativada no bairro Jardim Santarém, nas proximidades da faculdade Cavanis em Novo Progresso-PA.

O animal foi encontrado por moradores na manhã deste sábado 18 de maio de 2024, devido ao forte cheiro , ao chegarem ao local foi constatada a morte do animal.

Ninguém sabe ao certo o dia em que o animal caiu. Segundo os moradores, o corpo do equino já estava em decomposição.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, outros animais foram soltos naquele local. Moradores fazem um apelo para que as pessoas cuidem das fossas desativadas, pois existem muitas delas. “É preciso cobrir essas fossas. Já pensou se cai uma criança?”.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/05/2024/08:46:36

