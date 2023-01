Vídeo mostra acidente de moto após perseguição policial em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, o motociclista estava fugindo após tentativa de assalto no posto de combustível, e acabou colidindo sendo lançado ao chão. O motociclista (não teve identidade revelada) estava inconsciente e foi socorrido pelo SAMU, o estado de saúde não foi divulgado.

As imagens mostram o momento em que a motocicleta, em alta velocidade, bate contra o muro do posto de combustível Planalto.

