Bebê de 3 meses morre após ser arremessado do colo da mãe que foi atropelada por moto em Óbidos

A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao impacto da batida. A mãe do bebê foi levada para o Hospital Municipal e posteriormente transferida para Santarém.

Um acidente de trânsito resultou na morte de um bebê de 3 meses na sexta (13) em Óbidos, no oeste do Pará. Um motociclista atropelou a mãe do bebê. Com o impacto da batida, o bebê foi arremessado do colo da mãe.

A mulher caminhava pela avenida Siqueira Campos, na frente da cidade, com o bebê no colo quando foi atingida por um motociclista, que de acordo com testemunhas, conduzia o veículo com sinais de embriaguez.

O bebê ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu ao acidente e faleceu.

A mãe do bebê foi levada para o hospital da cidade e posteriormente encaminhada para o hospital de Santarém.

