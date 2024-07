Vídeo mostra fila de veículos particulares abastecendo em secretaria da prefeitura de Itaituba-PA

Aquisição de combustível pela Secretaria de Saúde de Itaituba sob suspeita – (Foto:Reprodução)

Dados do portal da transparência da Prefeitura de Itaituba demonstram pagamentos de R$ 492.500,00 para aquisição de mais de 90 mil litros de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos utilizados nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, na gestão do prefeito Valmir Climaco. Para os pagamentos, foram utilizados recursos do Fundo Municipal de Saúde.

No entanto, segundo moradores do município de Itaituba, essa quantidade de combustível parece ser excessiva para a frota reduzida da Saúde Municipal. Eles afirmam que a prefeitura não possui espaço para armazenar tal quantidade de combustível e a empresa responsável pelo frete não possui vínculo com a prefeitura.

Moradores apontam indícios de irregularidade, destacando a compra de diesel S500, utilizado em veículos ou equipamentos fabricados antes de 2012, embora a Secretaria de Saúde não tenha veículos em sua frota com essa especificação. Isso levanta a suspeita de que esse combustível possa estar sendo utilizado para outros fins.

A possível irregularidade na aquisição de combustível, realizado com recursos federais, em breve deve ser investigada pelo Ministério Público Federal (MPF).

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma grande movimentação de veículos, muitos particulares, possivelmente aguardando para serem abastecidos em frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Veja o vídeo no Youtube

https://youtube.com/shorts/s2gO-RppFoM?si=Ih-ePWd3mRxUMhe3

Fonte: O IMPACTO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2024/06:31:37

