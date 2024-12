Vídeo mostra momento do acidente que matou mulher e deixou marido gravemente ferido em Teresina

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (1º), no cruzamento das Avenidas Jóquei Clube com Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste de Teresina.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança e obtido pela TV Meio registra o momento exato em que o estudante de direito João Henrique ignora o sinal vermelho e colide seu carro contra um casal que estava em uma motocicleta.

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (1º), no cruzamento das Avenidas Jóquei Clube com Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste de Teresina. Laurielle da Silva Oliveira, de 27 anos, morreu e seu marido, Francisco Felipe, segue internado em estado grave no Hospital de Urgências de Teresina (HUT).

Laurielle da Silva Oliveira, que estava na garupa da moto conduzida por seu marido, Francisco Felipe, trafegava pela Avenida Jóquei Clube no sentido oeste/leste. No momento em que cruzavam a Avenida Nossa Senhora de Fátima, foram atingidos pelo carro conduzido por João Henrique, que seguia no sentido norte/sul.

O vídeo mostra que o sinal de trânsito está vermelho para o condutor do carro, João Henrique, que passa em alta velocidade e colide na motocicleta do casal. Com o impacto, ele ainda arrasta o semáforo e capota o veículo.

Laurielle não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Francisco foi socorrido em estado grave e permanece internado no HUT.

Prisão do motorista responsável pelo acidente

No domingo (1º), a Justiça determinou a prisão preventiva de João Henrique, motorista envolvido no acidente que causou a morte de Laurielle da Silva Oliveira, de 27 anos, e deixou seu marido, Francisco Felipe Oliveira Duarte, gravemente ferido.

João Henrique, de 22 anos, foi detido por dirigir alcoolizado e por homicídio culposo (sem intenção de matar). Além de estar sob efeito de álcool, ele dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Após o acidente, o motorista foi levado à Central de Flagrantes, onde prestou depoimento. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no mesmo dia.

já causou outro acidente com morte

O jovem, que cursa direito em uma faculdade particular de Teresina, já havia se envolvido em outro acidente de trânsito em 2022. Na ocasião, ele colidiu com uma motocicleta na Avenida Antonieta Burlamaqui, também em Teresina, deixando o condutor da moto ferido e necessitando de socorro pelo Samu.

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Trânsito (DRCT) da Polícia Civil do Piauí está responsável pela investigação do caso.

