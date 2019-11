Jovens talentos da Nuffield Brasil conhecem o mundo e trazem novos conhecimentos para o agronegócio

Workshop em São Paulo apresentou histórias inspiradores de futuros líderes do agro brasileiro

Carla Borges é administradora, produtora rural no Centro-Oeste e participou do Nuffield Farming Program, iniciativa global de formação de novos líderes do agro, em 2017. A propriedade de sua família fica no Vale do Araguaia. Em 2012, com a separação da sociedade, ela sentiu a necessidade de mais atenção à área administrativa e para lá foi. Cinco anos depois, adquiriu conhecimentos para tornar a fazenda mais eficiente em custos e receitas.

“Tive acesso a informações, métodos e processos que se não fosse por meio da Nuffield eu não conheceria. Vejo que não somente eu perderia, mas toda a comunidade, minha própria empresa, minha região. Felizmente, participei dessa verdadeira escola global, adquiri uma bagagem de conhecimento para dividir e agregar. Sinto que estou fazendo a diferença tanto na área social quanto na econômica – e das próprias famílias, que precisam de novos conhecimentos. Esse é o grande benefício prático desse aprendizado. Além disso, outro ganho permanente é a rede de contatos. A Nuffield proporciona acesso à informação, contato com pessoas de alto nível, que estão disponíveis, querem ajudar a abrir portas para que haja troca de informações”.

Carla Borges faz parte da Nuffield Brasil, entidade sem fins lucrativos, ligada à Nuffield Internacional, que começou no Reino Unido em 1947 e hoje tem presença em 11 países. A Nuffield Internacional é realizadora do Nuffield Farming Scholarship, programa global que seleciona e qualifica novos líderes do agro em uma jornada por diversos países durando quatro meses ao longo de 18 meses. O Brasil participa da Nuffield há cinco anos e envia líderes jovens do agro para buscar resultados para o Brasil com o conhecimento da realidade do setor produtivo de outros países.

Workshop em São Paulo, no final de outubro, reuniu líderes agrícolas da Nuffied, além de empresas investidoras nos novos líderes do agro e representantes de companhias de várias áreas do setor produtivo, interessadas em ouvir, conhecer e analisar investimentos nos jovens talentos brasileiros.

Jim Geltch, CEO global da Nuffield International Farming Scholars, e Murilo Bettarello, presidente Nuffield Brasil, abriram o evento. “O programa Nuffield tem muito a oferecer, porque fornece networking global para jovens agricultores brasileiros. Isso possibilita que eles compartilhem ideias, não somente durante o período da pesquisa, mas pelo resto da vida”, destaca Jim. “Durante o período de estudos e viagens, nos tornamos muito próximos dos colegas de outros países. Por causa dessa proximidade, continuamos a trocar informações, analisar iniciativas para diferentes realidades e a crescer como profissionais”, complementa Murilo, que fez o programa em 2017.

Artur Falcette, produtor rural, e Victor Campos, produtor rural e proprietário no laboratório de análises agrícolas Ribersolo, ambos bolsistas em 2018, explicaram em detalhes o funcionamento do programa e falaram de suas marcantes experiências.

Cecilia Fialho, economista e bolsista em 2015, foi a primeira participante brasileira do programa e contou sobre marcos regulatórios em biotecnologia. Ela visitou 13 países e realizou cerca de 100 entrevistas elaborando um ranking que mostra a abordagem legal da biotecnologia dos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) nos principais mercados produtores e consumidores de grãos do mundo. O objetivo era entender como é possível ser inserido no universo dos marcos regulatórios globais. Segundo Cecilia, ao ter domínio maior de como as leis são regidas lá fora é possível agilizar os processos de negociação.

Murilo Bettarello, engenheiro agrônomo, produtor rural, empreendedor, também deu seu depoimento. “Este é o primeiro evento da Nuffield Brasil para divulgação de suas atividades. Ainda estamos começando. Nos tornamos associação em 2017, com o primeiro bolsista em 2015. Mas a Nuffield faz esse trabalho desde 1947, como organização que capacita novos líderes do agro”, diz Murilo. A Nuffield Brasil tem cerca de 40 membros espalhados pelo país e um dos seus pilares é “devolver para a sociedade tudo o que a gente aprende no programa de desenvolvimento de líderes da Nuffield”, nas palavras do presidente Murilo Bettarello.

Os investidores também compartilharam sua experiência no evento da Nuffield do Brasil. Henrique Freitas, VP Westchester Global, do grupo Radar, apoia o programa desde 2015. “Indiscutivelmente, esse investimento é muito importante tanto para os lideres agricolas, que conhecem diversos países e diferentes realidades, quando para as empresas investidoras, que têm um ganho muito grande com esses talentos”, diz Freitas.

Mais informações: www.nuffield.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...