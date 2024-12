Papai Noel chega para Natal Encantado na Praça Anysio Chaves em Santarém | PA

Foto: Reprodução | O evento patrocinado pela Equatorial Pará será recheado de muitas brincadeiras, distribuição de brinquedos e muita neve.

Nesta terça-feira, 3 de dezembro, acontece a chegada do Papai Noel no Natal Encantado que acontece a partir das 18h, na praça Anysio Chaves, no município de Santarém, oeste paraense.

Serão mais de 5 horas de programação envolvendo a criançada e os clientes da distribuidora que forem prestigiar o evento. A chegada do Papai Noel, em um trenó mágico vai abrir a programação, que conta com distribuição de brinquedos para crianças pré-cadastradas pelas lideranças comunitárias, apresentações teatrais, shows musicais, danças, orientações sobre segurança com energia, além da realização das oficinas de pintura e reciclagem.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente, Gilliard Vaz, mais de 500 brinquedos serão entregues para as crianças santarenas, que foram cadastradas pelos líderes comunitários do município.

“Mas, o Natal Encantado não contempla só brinquedos, e, sim, também, uma série de atividades como peça teatral, brincadeiras, personagens infantis, inclusive com a instalação de uma máquina de neve, envolvendo 100% nossos clientes no clima natalino”, comemora.

O evento é realizado pelo segundo ano consecutivo em Santarém. “O Natal Iluminado faz parte da responsabilidade social da empresa que é compartilhar com as famílias oportunidades únicas, em momentos como esse que celebra a vida de Jesus Cristo. Nós sabemos que muitos pai não tem condições de oferecer um brinquedo aos seus filhos, então, neste momento a distribuidora está selecionando 500 crianças carentes que terão este ano o privilégio de receber um presente do Papai Noel”, enfatiza Gilliard.

O Natal Encantado Equatorial 2024 é realizado através da Lei Incentivo a Cultura Rouanet, com patrocínio da Equatorial Energia, produção de KADOSH e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Fonte: Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/16:35:01

