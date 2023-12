Vídeo: PM de folga agride esposa com socos no rosto e a mata a tiros após discussão em carro em São Paulo

Soldado Thiago Cezar de Lima deu cinco socos em Erika Satelis Ferreira de Lima e depois atirou três vezes nela, no domingo (3), em Perus, Zona Norte de São Paulo. Crime foi gravado por câmera de segurança. Homem foi preso por feminicídio e levado a presídio da PM.

Um vídeo mostra o momento que um policial militar de folga e a paisana dá cinco socos no rosto da esposa e depois saca a arma e atira três vezes nela após discutirem num carro, na Zona Norte de São Paulo(veja vídeo acima e fotos abaixo). O soldado Thiago Cezar de Lima foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) pelo assassinato de Erika Satelis Ferreira de Lima. Ela foi atingida por dois dos disparos.

Policial militar de SP é preso por feminicídio após matar mulher durante discussão dentro de carro

O caso foi registrado no domingo (3) como feminicídio na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte. Thiago foi levado para o Presídio Romão Gomes, da PM, que fica na região. Ele tem 36 anos. Erika tinha 33 anos e estava casada havia seis meses com Thiago. Ela deixa duas filhas de um relacionamento anterior.

Nas imagens, gravadas por uma câmera de segurança de um imóvel é possível ver o carro parado na Rua Bananalzinho, em Perus. As cenas, que circulam nas redes sociais, estão sob análise da Polícia Civil, que investiga o caso.

Em seguida, Erika abre a porta da posição de motorista, dá a volta no veículo e abre a porta traseira. No banco de trás está Thiago. Ela tenta tirá-lo de lá, mas não consegue. Ambos saem do automóvel e começam a discutir do lado de fora.

Thiago aparece dando uma série de socos no rosto de Erika. Em seguida ele dá tiros nela. A mulher cambaleia e bate a cabeça no porta-malas, caindo no chão. O soldado entra no carro e acelera o veículo, mas depois retorna e a arrasta até o veículo. Enquanto isso, moradores saem das suas casas para saber o que aconteceu na rua. E acompanham toda a ação.

O homem levou a vítima até um hospital da região onde a morte dela foi confirmada. Segundo o boletim de ocorrência do caso ele confessou ter atirado na esposa após discussão. Ele alegou que ela havia tentado pegar sua arma e por isso disparou contra ela. Mas não é isso o que as imagens mostram.

A pistola Glock calibre .40 do policial militar foi apreendida para perícia. A Corregedoria da PM foi acionada para apurar a conduta de Thiago. Ele também responderá criminalmente na Polícia Civil.

O soldado passará por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (4). A Justiça decidirá se Thiago continuará preso ou se responderá o crime em liberdade.

Casos de feminicídio

Os casos de feminicídio cresceram 62% neste ano no estado de São Paulo em comparação com 2018.

Entre janeiro e outubro deste ano, foram registrados 181 casos Em 2018, ano em que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo passou a categorizar o feminicídio dentro dos dados de casos de violência contra a mulher, foram 112 registros.

O levantamento foi feito pela GloboNews feito com base em dados da Secretaria da Segurança Pública.

Casos de femincídio em São Paulo entre janeiro a outubro:

2018: 112 casos

2019: 140 casos

2020: 140 casos

2021: 118 casos

2022: 153 casos

2023: 181 casos

