VÍDEO: Policiais são flagrados pisando em presos nus no Pará; agentes são afastados

Dois comandantes policiais foram afastados de suas funções após a divulgação de um vídeo que mostra agressões e maus-tratos a presos nus no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel, no Pará. As imagens revelam dezenas de detentos agachados, sem roupas e rendidos, enquanto um dos policiais caminha sobre eles, desferindo golpes com cassetetes e tapas.

Os agentes foram identificados como capitão Rubens Teixeira Maués Junior, comandante do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), e Júlio Cesar Néris, comandante do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), ambos subordinados à Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap-PA). A gravação foi feita no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III), uma das unidades do complexo.

A denúncia e o vídeo foram enviados em janeiro por um policial penal anônimo ao UOL, que questionou a Seap sobre a conduta dos comandantes e quais medidas seriam tomadas. No último dia 23, a secretaria respondeu que os policiais haviam sido afastados e que a Corregedoria do órgão estava investigando o caso.

Em nota, a Seap declarou que o vídeo foi gravado antes da ampliação do sistema de videomonitoramento e da implementação das câmeras corporais usadas pelos policiais penais no complexo penitenciário. A pasta ainda afirmou que cumpre as determinações constitucionais para a proteção da dignidade dos presos e não tolera desvios de conduta por parte de seus servidores.

