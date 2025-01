Vencedor do Grammy Latino, guitarrista paraense é aprovado no vestibular da UEPA

Foto: Reprodução | O músico foi convidado a fazer parte e produzir a banda da cantora Gaby Amarantos, sendo responsável pela produção musical do álbum de estreia da artista, Treme, lançado em 2011.

O músico paraense Félix Robatto foi aprovado no Processo Seletivo 2025 da Universidade do Estado do Pará (Uepa), conquistando o 3º lugar na ampla concorrência para o curso de Licenciatura em Música no Campus Belém.

Aos 42 anos, Félix decidiu retornar aos estudos após quase duas décadas. Em uma publicação recente, ele relembrou que já havia iniciado a graduação na Uepa, mas acabou abandonando o curso para se dedicar à banda La Pupunã, que curiosamente surgiu de um projeto de iniciação científica na universidade.

O músico foi convidado a fazer parte e produzir a banda da cantora Gaby Amarantos, sendo responsável pela produção musical do álbum de estreia da artista, Treme, lançado em 2011. O álbum foi indicado ao Grammy Latino 2012 na categoria de Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras.

O incentivo para voltar à faculdade veio do amigo Alcir Costa, que insistia há anos para que o músico retomasse os estudos. Agora, Félix se prepara para conciliar a carreira com a nova fase acadêmica.

Fonte: Estado do Pará Online

