Vídeo: vocalista da Calcinha Preta expulsa mulher de show

Silvânia Aquino, vocalista da banda Calcinha Preta, viveu uma situação polêmica em show na noite desta terça (9) | Foto: Reprodução

Silvânia Aquino, da Calcinha Preta, confronta fã durante show em SP após críticas. A cantora, gripada, defendeu sua performance e o público apoiou.

Silvânia Aquino, vocalista da banda Calcinha Preta, viveu uma situação polêmica enquanto se apresentava em São Paulo, nesta terça-feira (9). Revoltada com comentários pejorativos na plateia, a cantora interrompeu a apresentação para bater boca com uma mulher.

Uma fonte do Purepeople contou que a fã em questão disse que Silvânia tinha “muita pose e pouca voz”. No início do show, a artista, conhecida por atingir notas bem altas nas músicas, havia avisado que estava gripada e que poderia apresentar falhas ao cantar. Mesmo assim, não foi poupada de críticas pela mulher.

“Você sabia a banda que você estava vindo assistir. Eu achei essa sua atitude ridícula. Você é horrorosa! Quando a gente não gosta, a gente não come, a gente não vai ver, a gente não fala mal, a gente ignora. Se você não gosta da banda Calcinha Preta, que caralho você veio fazer aqui, porra? Vai embora!”, gritou Silvânia, que recebeu apoio do público.

A vocalista puxou um coro de “Ih, fora!” com a ajuda da plateia e convidou a mulher a se retirar. “Qual é a saída desse local? Essa moça aqui está incomodando. Pode tirar ela!”, disparou. Mas engana-se quem pensa que a pessoa foi embora. A mulher, entrento, permaneceu no show e Silvânia deu várias indiretas e olhares em tom de deboche no decorrer da apresentação.

Vale lembrar que a Calcinha Preta viveu uma maratona intensa de shows devido ao São João. Só em junho, foram 42 apresentações; houve dias em que os integrantes subiram ao palco três vezes na mesma noite. Sem férias, a banda emenda com 27 shows em julho.

ASSISTA AO VÍDEO:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/14:32:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...