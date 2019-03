Viradouro e Salgueiro conquistam o segundo e o terceiro lugar do Carnaval carioca em 2019

Escolas disputaram com a Mangueira, que foi a campeã, o título de campeã do Carnaval deste ano

Viradouro conseguiu o segundo lugar do Carnaval do Rio de Janeiro em 2019 apenas três décimos atrás da campeã Mangueira. (Foto:Tomaz Silva / Agência Brasil)

As escolas de samba Viradouro e Salgueiro conquistaram o segundo e o terceiro lugar do Carnaval do Rio de Janeiro de 2019. A Viradouro ficou apenas três décimos atrás da campeã Mangueira, que conseguiu o 20º título da Verde e Rosa, com 269,7 pontos. Já o Salgueiro ficou seis décimos atrás da primeira colocada com 269,4 pontos.

A Viradouro apostou em uma apresentação com elementos fantásticos, com bruxas, príncipes, fadas e outras figuras de histórias infantis. O carnvalesco Paulo Barros narrou sob a ótica de um adulto que reencontra um livro de histórias da infância. A escola trouxe várias surpresas nas alegorias que tiveram fumaça, movimentos que imitavam voos, água, luzes, com personagens como bruxas que voavam a dez metros de altura, presas por cabos, e um motoqueiro fantasma que descia de um carro alegórico.

O Salgueiro teve o samba-enredo considerado um dos melhores deste ano com homenagem a Xangô, o orixá da justiça, mostrando como o símbolo de religiões e da imparcialidade. A escola também utilizou o assunto para falar sobre a justiça no Brasil. O enredo ainda homenageou Júlio Machado (1939-2007) – o Xangô do Salgueiro – como era chamado, que desfilou durante 39 anos na escola sempre com o mesmo figurino.

Veja a classificação geral do Grupo Especial do Rio no Carnaval 2019

CLASSIFICAÇÃO ESCOLA PONTUAÇÃO

1º Mangueira 270

2° Viradouro 269,7

3° Vila Isabel* 269,4

4° Portela 269,3

5° Salgueiro 269,3

6° Mocidade 269

7° Unidos da Tijuca 268,8

8° Paraíso do Tuiuti 268,5

9° Grande Rio 267,9

10° União da Ilha 267,7

11° Beija-Flor 267,6

12° São Clemente 267,4

13° (rebaixada) Imperatriz Leopoldinense 266,6

14º (rebaixada) Império Serrano 263,8

