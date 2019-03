Mangueira é a escola campeã do Carnaval do Rio de Janeiro com enredo sobre heróis da resistência

A Verde e Rosa conseguiu conquistar o 20º título de sua história do Carnaval carioca em 2019

Campeã Mangueira apresentou heróis da resistência negros e índios no desfile. (Foto:Tomaz Silva / Agência Brasil)

A Estação Primeira de Mangueira ganhou o 20º título de sua história no Carnaval carioca neste ano. A Verde e Rosa contou a história do Brasil por meio de heróis da resistência negros e índios com homenagem especial à vereadora assassinada do Rio de Janeiro Mariele Franco. A escola entrou com 3500 componentes.

A escola ressaltou a importância de figuras histórias negras e indígenas e representou heróis como o guerreiro Sepé Tiaraju, que tentou evitar o massacre dos Guaranis pelas tropas de Portugal e da Espanha.

O enredo “História pra ninar gente grande” do carnavalesco Leandro Vieira contou com 24 alas e cinco alegorias. Enquanto, a comissão de frente buscou desconstruir a imagem de figuras históricas como a Princesa Isabel, o bandeirante Domingos Jorge Velho, o Marechal Deodoro da Fonseca, o Dom Pedro I e Pedro Álvares Cabral, o final do desfile teve uma bandeira do Brasil com as cores da escola e de heróis negros e indígenas.

Atrás da Mangueira, em segundo lugar veio a escola Viradouro, e em terceiro a escola de samba Salgueiro. As rebaixadas deste ano foram Imperatriz Leopoldinense e o Império Serrano.

