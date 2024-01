@Visiteopará encerra jornada de 548 dias pelos 144 municípios do Pará

(Fotos:Crédito: Arquivo MTur ) – A expedição conta com muitas histórias, vivências pela Amazônia, pratos típicos, aventuras e muita cultura

“Não conheço nem mais do que 5 cidades do Pará, tenho que conhecer mais o meu estado!”. Essa foi a frase que deu o pontapé inicial para o Rômulo Dias, criador do projeto @visiteopará, conhecer, durante 548 – quase dois anos, 144 municípios do Pará. Foram 13.152 horas de uma rica diversidade, que reflete suas influências indígenas e africanas, com uma gastronomia potente que incorpora ingredientes amazônicos em pratos típicos. Além de festivais folclóricos, tradições culturais locais, artesanato, uma natureza ímpar e aventuras de tirar o fôlego.

Leia também:Pará passa a ter 50 cidades no Mapa do Turismo Brasileiro

A sua jornada teve início em 24 de junho, data em que a página completou três anos de criação. Na época, Rômulo começou compartilhando sua experiência com apenas 60 mil seguidores. Atualmente, a conta oferece às mais de 390 mil pessoas que o acompanham inúmeras curiosidades e atrativos turísticos que o Pará oferece.

Em seu Instagram, Rômulo relata: “com o @visiteopara tive a oportunidade de pesquisar mais sobre o Pará, descobri que temos muitas histórias e muitas praias de água salgada, doce, igarapés, serras, mangues, lagoa azul e muito lugar que ainda falta conhecer”, afirma.

“Apesar de ser um só estado, existe uma diversidade enorme dentro do Pará. Cada região visitada era de uma forma, tanto cultural, quanto geográfica, isso que o faz ser um estado rico na biodiversidade e culturalmente também.

Após encerrar a missão de visitar todos os 144 municípios, Rômulo aposta ainda mais no Pará e promete muitas experiências por vir.

Rômulo deixa um recado para quem ainda não visitou o estado. “As pessoas precisam conhecer mais o Pará, principalmente, os paraenses. Tem muitos lugares que dá para ir e são bem próximos, dependendo da área em que a pessoa mora. O nosso perfil foi feito com esse intuito, de mostrar que existem sim, lugares incríveis próximos, e que nem imaginamos”, destaca.

COMO ACONTECEU – Rômulo, nascido em Belém (PA), decidiu que sua jornada exploraria municípios próximos, com 90% por via terrestre e 10% de barco, destacando a ilha do Marajó. O projeto visa destacar o Pará, promovendo sua diversidade ambiental, cultura, patrimônio histórico e gastronomia. Com um mês, Rômulo celebra o impacto positivo, elevando a consciência dos paraenses sobre seu estado, promovendo destinos e compartilhando conhecimento turístico e digital.

Leia também:Pará passa a ter 50 cidades no Mapa do Turismo Brasileiro

Fonte: Ascom MTUR e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2024/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...