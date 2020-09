Corpo de homem que se afogou no Rio Tapajós é encontrado preso sob o terminal hidroviário de Itaituba

(Foto:Reprodução) – Segundo os bombeiros, ele teria se afogado ao voltar de lancha de uma festa na madrugada de domingo (30)

Na manhã desta segunda-feira (31), uma operação coordenada pelo 7º Grupamento Bombeiro Militar de Itaituba localizou nas águas do Rio Tapajós o corpo de Gleidson da Silva Ribeiro, de 35 anos, homem que seguia desaparecido desde a madrugada de domingo (30), após cair de uma embarcação e sumir nas águas escuras que banham a cidade. O corpo do homem estava preso sob a estrutura do Terminal Hidroviário, e foi encontrado após dois dias de buscas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi achado por volta das 11h por mergulhadores que vasculhavam a margem da orla do município. As informações que chegaram aos bombeiros foi de que no sábado (29), Gleidson saiu com um grupo de amigos para comemorar um aniversário em uma das várias praias que surgem no Rio Tapajós durante o verão. Após findar os festejos, o homem voltava em uma lancha quando caiu no rio, submergindo sem voltar mais para a superfície, por volta das 5h

Os bombeiros contaram que ele teria caído perto da Catedral Sant’Ana, na orla da cidade, e as buscas se concentraram ali partir das 8h, que foi quando a família informou o caso. As buscas duraram todo o dia, e por volta das 18h, foram suspensas. Somente na manhã de segunda que os mergulhadores cedidos pelo 4º Grupamento Bombeiro Militar de Santarém encontraram o corpo de Gleidson, preso sob a estrutura do terminal, cerca de 600 metros de onde o homem havia sido visto com vida pela última vez.

O corpo foi resgatado pelos militares e levado para a margem, sendo removido em seguida por profissionais do Núcleo Avançado de Itaituba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O caso foi registrado junto à Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...