Conselho Tutelar realiza trabalho com ás empresas transportadoras e motoristas que trafegam na BR-163 em Novo Progresso

(Foto:Divulgação WhatsApp)- “Campanha combate exploração – ´Não dê carona a esse crime” foi o tema do trabalho educativo do conselho tutelar, contra exploração sexual.

O Conselheiro Moacelio tomou iniciativa e visitou as empresas de transporte instaladas no município de Novo Progresso com objetivo de orientar e alertar a este crime.

Conforme o conselheiro divulgou a campanha é educativa e tem como objetivo alertar as empresas e aos motoristas do crime contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que tem como tema central “Não dê carona a esse crime”.

Para sensibilizar os condutores de veículos, foi protocolado um oficio onde consta da lei e da pena caso flagrado cometendo o crime.

O objetivo do trabalho é combater a exploração sexual infanto-juvenil. “Os índices mostram que há muitos casos no Brasil. Precisamos trabalhar para mudar essa triste realidade a partir da conscientização dos motoristas”, disse o conselheiro. “Temos registro de violência praticada que às vezes começa como uma carona. Mudar esse quadro é uma obrigação de todos”. “Porque se os bons se calarem, o mal prevalecerá! “, Concluiu.

O Trabalho continua!

Diante de inúmeras denúncias, Conselheiro Tutelar Moacélio coordena fiscalizações nos bares e estabelecimentos da cidade sobre a entrada de crianças e adolescentes em parceria com a Polícia Civil!

Importante lembrar que os proprietários de estabelecimentos e eventos é que devem controlar a entrada de crianças e adolescentes, obedecendo às normas já previstas judicialmente e de conhecimento dos mesmos.

A Ação do Conselho Tutelar e Polícia Civil são no sentido de averiguar se os responsáveis de estabelecimentos e eventos estão cumprindo com as normas de proteção a criança e adolescente ! Os que não cumprirem podem responder conforme a lei!

