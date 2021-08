Vizinho degola cachorros e escreve ameaça com o sangue dos animais

‘Vocês são os próximos’, diz vizinho que degolou cachorros e escreveu ameaça com sangue

(Foto:Divulgação) – Na casa do suspeito, foi encontrada a escada que teria facilitado a invasão à casa da vítima

Nesta semana, a polícia prendeu um jovem de 19 anos, suspeito de ter assassinado a facadas os cachorros da vizinha, em forma de vingança por ela reclamar do volume do som, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital goiana. Em tom ameaçador, ele teria pego o sangue dos animais e escrito na parede: “Vocês são os próximos”. As informações são do portal Metrópoles.

Em depoimento à corporação, a cuidadora das vítimas Lindineia Martins Bastos, relatou que havia se desentendido com o rapaz por causa do volume alto de um som, mas que buscou conversar pacificamente.

Ao chegar na noite da terça-feira (24) em casa, encontrou dois dos filhotes, que tinham apenas um mês de vida, de sua cadela mortos e um terceiro ferido. Um dos bichinhos teve a cabeça degolada e foi pendurado no varal da residência. Na parede, estava escrito o seguinte texto ameaçador: “O sangue deles não deu de vcs vai dá (sic)”.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as investigações. Na casa do suspeito, foi encontrada a escada que teria facilitado a invasão à casa da vítima. Já o jovem foi preso em flagrante pelos agentes.

