Auxílio emergencial de R$ 600 deve ser sancionado nesta terça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada, com informações do Metrópoles

“O projeto foi aprovado ontem [segunda-feira] à noite e hoje [terça-feira] cedo já estavam me cobrando para eu assinar logo. Vou assinar hoje ainda, agora de manhã, e, no que depender de mim, já começa a ser pago logo, mas isso é a Caixa que vai decidir”, disse o presidente.

You May Also Like