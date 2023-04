Votação do parecer sobre a recriação do Bolsa Família é marcada para o dia 3 de maio

A renda per capita das famílias deve ser de até R$ 218. (Foto:Agência Brasil).

Até agora, 257 emendas foram apresentadas à Medida Provisória nº 1.164, que define em R$ 600 o valor mínimo a ser pago para os beneficiários

Está marcada para o dia 3 de maio a votação do parecer da recriação do Bolsa Família, preparado pelo deputado Dr. Francisco (PT-PI). Até agora, 257 emendas foram apresentadas à Medida Provisória nº 1.164, que define em R$ 600 o valor mínimo a ser pago para os beneficiários.

A Medida prevê acréscimo de R$ 150 ao benefício por criança com idade de até 6 anos e mais R$ 50 por gestante ou dependentes com idade entre 7 e 18 anos. A renda per capita das famílias deve ser de até R$ 218.

O plano de trabalho que norteará a comissão foi aprovado nesta terça-feira, 18.

Entre as audiências públicas já aprovadas e marcadas para o dia 25 de abril pela relatoria estão as de representantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e do Conselho Federal de Assistência Social.

Também aprovada uma audiência, no dia 2 de maio, com representantes dos ministérios da Fazenda; do Planejamento; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; além da Casa Civil

