WhatsApp anuncia chats por voz em grupos com ao menos 33 pessoas

A partir desta segunda-feira (13), será possível criar bate-papos por voz em grupos do WhatsApp, segundo anúncio divulgado pela empresa. O recurso está disponível em grupos com ao menos 33 pessoas.

O lançamento incluirá o Brasil e deve começar de forma gradual nos próximos dias, de acordo com o aplicativo de mensagens. A reportagem ainda não conseguiu acessar o recurso para testes. Outras plataformas como Discord e Twitter oferecem opções parecidas de conversa em grupo.

A ideia é entregar uma opção menos invasiva do que uma chamada em grupo, na qual todos os membros do grupo recebem uma ligação. Os chats por voz começam com um balão na conversa naquele grupo e o interessado só participa se quiser: é preciso tocar para entrar enquanto o chat estiver em andamento.

Os usuários podem ativar e desligar áudio ou enviar mensagens para o grupo durante o chat, como é possível em uma ligação qualquer no aplicativo.

O conteúdo do bate-papo por voz também fica protegido por criptografia de ponta a ponta.

