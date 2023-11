Novo Progresso tem calor acima dos 45 graus, e pode piorar

Termômetro, no centro de Novo Progresso (sudoeste do PA) , marca 48 graus em meio a forte onda de calor no Brasil- (Foto:Reprodução)

A reportagem procura informações e vai acompanhar a temperatura do termômetro, para poder avaliar a veracidade da marca, que supera a todas já divulgadas no Brasil.

O alerta foi postado nas redes sociais, e foi conferido pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, no termômetro instalado no centro de Novo Progresso.

Uma onda de calor vem atingindo o Brasil nas próximas duas semanas. Segundo a MetSul, as cinco regiões do Brasil serão atingidas pelo fenômeno, que pode provocar as maiores temperaturas do mês de setembro e até quebrar recordes em alguns lugares. O pico do calor deve se dar entre o final desta semana e o começo da semana que vem.

Em Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará, neste momento às 16:25:26 (terça-feira, dia 14 de novembro 2023), termômetro marca 48º C. “O TERMÔMETRO ESTÁ INSTALADO NO CENTRO DA CIDADE”

Temperatura de 44º C foi registrada em 18 de setembro de 2023.

Um vídeo foi postado nas redes sociais (veja abaixo)

Temperatura desta terça-feira 14 de novembro de 2023,em Novo Progresso-PA. https://t.co/gdQwvZvZ18 pic.twitter.com/UlnKOFiSVY — Piran Adecio (@PiranAdecio) November 14, 2023

A MetSul Meterorologia adverte para um episódio excepcional de calor em grande parte do Brasil nos próximos dias. As marcas esperadas entre esta semana e a próxima vão superar em muitos os valores médios históricos de temperatura máxima em todas as cinco regiões do país com alto potencial de quebras de recordes para o mês de setembro e talvez até absolutos.

Uma massa de ar extremamente quente vai cobrir o país nos próximos dias. Na segunda metade da semana, a massa de ar se reforça ainda mais com temperaturas atipicamente elevadas. O calor intenso e extremo pode ser perigoso.

Conforme anunciado antecipadamente pelos meteorologistas, o Brasil vai pular uma estação, onde nos últimos dias do inverno serão marcados por um calor tórrido, de 40 graus, típico do alto verão – e não da primavera, com suas tardes frescas, como seria o normal. Nesta semana, em especial, todas as regiões do país batem recordes históricos de temperatura máxima. Daqui para a frente, os dias devem ser cada vez mais quentes, mas o pico do calor é esperado para o próximo fim de semana. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul atingem máximas ainda mais altas que o resto do país e podem chegar às marcas de 43 e 45 graus.

14/11/2023/06:34:42

