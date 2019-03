WhatsApp beta começa a exibir aviso em mensagens que foram encaminhadas

Aviso de encaminhamento começou a aparecer na versão beta 2.18.67 do aplicativo

(FotoReprodução ) Por: Tecmundo -Atualmente, o WhatsApp não diferencia as mensagens que são digitadas e enviadas por um contato das que são apenas encaminhadas de outras conversas. Isso deve mudar em um futuro próximo, já que o aviso de encaminhamento começou a aparecer na versão beta 2.18.67 do aplicativo.

Algumas funções parecidas já haviam sido testadas, especificamente com o objetivo de prevenir a proliferação de spam e informações erradas nos grupos, mas essa finalidade parece ter sido substituída pelo novo aviso de mensagem encaminhada, que não depende mais do número de compartilhamentos para aparecer.

Como mostra a imagem acima, publicada pelo site WABetaInfo, o resultado final deve ser parecido com o que é visto quando o usuário seleciona a opção de responder mensagem. A atualização também habilitou o encaminhamento de adesivos, mas ainda não há previsão para que todas essas novidades cheguem à versão principal do aplicativo.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

