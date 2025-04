Wilson Figueiredo, jornalista e poeta, morre aos 100 anos

Wilson Figueiredo, jornalista, escritor e poeta formou gerações de repórteres. | Divulgação

O jornalista, escritor e poeta Wilson Figueiredo morreu na noite de domingo (20). Ele tinha 100 anos. Figueiró, como era conhecido, estava no apartamento da família, no Leblon, na Zona Sul do Rio, e faleceu de causas naturais. A informação foi confirmada pela família.

Nascido em 1924 em Castelo, no Espírito Santo, Wilson atuou em prol do jornalismo e literatura do país. Ele começou a carreira em Belo Horizonte e conviveu com nomes como Fernando Sabino, Otto Lara Resende e Paulo Mendes Campos. Ele foi redator e tradutor na Agência Meridional, então do Estado de Minas. Também atuou na Folha de Minas.

O jornalista e escritor se mudou para o Rio de Janeiro na década de 1950. Passou pelos jornais Última Hora e O Jornal, além de atuar por quase 50 anos no Jornal do Brasil, onde foi editorialista, redator, colunista e comentarista político.

Ele também colaborou com a Revista Manchete e Mundo Ilustrado. Aos 80 anos, ainda ativo, trabalhou na agência FSB Comunicação.

Wilson Figueiredo é autor do livro de poesias “A Mecânica do Azul” e obras como “1964: o último ato” e “De Lula a Lula”.

O jornalista e escritor deixa 4 filhos e 8 netos. Ele foi descrito por um dos filhos como alguém que soube levar aos familiares a importância do debate sobre os principais temas da sociedade.

“Acompanhamos por muito tempo a história do meu pai e ele sempre misturou os amigos com a família. A gente não tinha diferença entre o pai e o jornalista. Ele nunca levou problemas do jornal. Mas ele levava discussões, mas nunca questões de trabalho e misturou com a gente”, afirmou o engenheiro Rodrigo Figueiredo, um dos filhos de Wilson.

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) divulgou uma nota lamentando o falecimento.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/10:47:20

