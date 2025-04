Chuva de meteoros será visível no céu nesta terça-feira (22)

Chuva de meteoros exibido pela NASA | (Divulgação/NASA)

O fenômeno atinge pico na madrugada e pode ser visto a olho nu em áreas escuras.

O céu desta terça-feira (22) deve ganhar um brilho extra. É quando atinge o pico a chuva de meteoros Líridas, que ocorre anualmente em abril e costuma atrair olhares atentos de quem aprecia eventos astronômicos.

Neste ano, o auge está previsto para acontecer por volta das 2h da madrugada, com a possibilidade de até 18 meteoros por hora, especialmente em locais afastados da iluminação urbana.

O fenômeno Líridas poderá ser visto em seu ponto máximo no Brasil entre a noite desta segunda-feira (21) e a madrugada de terça (22). No Brasil, o período de melhor visibilidade será após a meia-noite, de preferência em locais com pouca poluição visual, como zonas rurais.

Segundo o astrônomo Marcelo De Cicco, do projeto Exoss, a melhor visualização ocorre quando o radiante da chuva, ponto de onde os meteoros parecem surgir, estiver mais alto no céu, na direção norte, próximo à estrela Vega.

A chuva Lírida acontece anualmente entre os dias 14 e 30 de abril, quando a Terra cruza uma trilha de detritos deixada pelo Cometa Thatcher. As partículas entram na atmosfera em alta velocidade e produzem os riscos luminosos conhecidos como “estrelas cadentes”.

Além de deslumbrante, o fenômeno também tem importância científica. A observação ajuda a mapear a presença de detritos espaciais e contribui para pesquisas sobre a formação do Sistema Solar.

Dica para se orientar:

Estenda o braço direito para onde o Sol nasce (Leste) e o esquerdo para onde ele se põe (Oeste). Você estará voltado para o Norte — direção ideal para assistir ao fenômeno.

