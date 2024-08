World Trade Center do Agronegócio em Sinop | MT, vai ter investimento de R$ 1,5 bi

O World Trade Center do Agronegócio terá dez prédios, divididos entre os setores de hotelaria, hospitalar e educacional | Foto: Divulgação/

A previsão é que a construção do complexo seja concluída até 2029

Um complexo chamado World Trade Center do Agronegócio está sendo construído em Sinop (MT), com um investimento de R$ 1,5 bilhão. A previsão é que a obra seja concluída até 2029. A torre principal, de 25 andares, ocupará uma rotatória de 4 mil m². Esse empreendimento reflete a vocação agrícola da cidade, que possui 196 mil habitantes e fica a 481 km de Cuiabá.

O complexo terá dez prédios, divididos entre os setores de hotelaria, hospitalar e educacional. Estima-se que o retorno financeiro será de R$ 6 bilhões. A construção, em parceria com a marca World Trade Center (WTC), começou em abril e foi batizada de Sky 360. Com 106 metros de altura e uma área total de 36 mil m², o prédio será exclusivamente comercial, com 180 salas.

World Trade Center do Agronegócio vai ser o primeiro prédio do mundo em uma rotatória

Douglas Haacke, CEO da construtora Haacke Empreendimentos, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que será o primeiro prédio do mundo erguido em uma rotatória.

“Foi nos mostrado um terreno dentro de uma rotatória e vimos uma viabilidade construtiva”, disse Haacke. “A verdade é que nos encantamos por um terreno circular.”

A cidade de Sinop, localizada no norte de Mato Grosso, é um importante polo agrícola e deve receber a Ferrogrão, ferrovia que transportará grãos do Estado até o Porto de Miritituba, localizado na cidade de Itaituba (PA).

O município de Sinop alterou sua legislação para permitir a construção de edifícios mais altos. “Em algumas regiões, o máximo permitido era prédios de até 21 andares e ampliamos para 26”, afirmou o secretário de Planejamento Urbano e Habitação da cidade, Luiz Magnani, à Folha. “Já em outras regiões, não tem mais limite.”

Desde a alteração do plano diretor, em 2019, o número de prédios em construção na cidade aumentou de oito para 62. A cidade também firmou parcerias para ampliar a formação de mão de obra no setor da construção civil.

Comparação com outros arranha-céus

O atual arranha-céu mais alto de Mato Grosso é o Niraj Towers, com 250 metros de altura, localizado em Rondonópolis. Já o maior prédio da América Latina é o One Tower, em Balneário Camboriú (SC), com 290 metros. A cidade catarinense poderá ter um edifício ainda maior, o Triumph Tower, com 500 metros de altura.

Fonte: Revista Oeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2024/15:55:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...