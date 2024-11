Xamã: onça-pintada resgatada em área desmatada de MT retorna à natureza após 2 anos em processo de reintrodução

Xamã na Serra do Cachimbo, localizada no sul do Pará — Foto: Onçafari

Nesta sexta-feira (29), é celebrado o Dia Nacional da Onça-pintada. Xamã foi resgatado aos oito meses de idade.

🐆A onça-pintada Xamã, resgatada aos 8 meses de vida, em uma área desmatada e com focos de incêndio, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, foi solta na região amazônica da Serra do Cachimbo, no sul do Pará, após dois anos de cuidados e adaptação.

A soltura do felino ocorreu em outubro deste ano, mas só foi divulgada nesta sexta-feira (29), em comemoração ao Dia Internacional da Onça-pintada, que é celebrado nesta data.

O resgate e o processo de reintrodução do animal na natureza foi realizado pela Organização Não Governamental (ONG) Onçafari. Ele também passou por um período de recuperação no Setor de Animais Silvestres da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

O biólogo da Onçafari, Leonardo Sartorello, explicou ao g1 que a região em que Xamã foi resgatado é considerada uma zona de transição amazônica, dessa forma, é necessário que ele seja solto no mesmo bioma, por isso a Serra do Cachimbo foi escolhida como o novo lar para o felino.

Até a reintrodução, ele foi mantido em um recinto, próximo ao local da soltura, até completar a idade adulta. O local é preparado para simular as condições da vida livre na floresta e tem cerca de 15 mil m2.

De acordo com a bióloga e coordenadora de vida silvestre da Proteção Animal Mundial, Júlia Trevisan, Xamã retornou à vida livre através do método de ‘soft release’, que permite que o animal deixe a grade de segurança quando se sentir confortável. Ele saiu do recinto depois de 12 horas.

Para a bióloga, a reintegração é uma vitória do meio ambiente. Mesmo com a soltura, o desenvolvimento do animal continuará sendo acompanhado pela ONG por meio de um colar de monitoramento.

🐆Dia Internacional da Onça-pintada

A data foi instituída em 2018 por uma portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA), para prestar homenagem à espécie que é símbolo da biodiversidade nacional.

O objetivo é unir esforços globais para a conscientização sobre a importância ecológica, econômica e cultural da espécie. A celebração é uma oportunidade de engajar a sociedade na preservação do maior felino das Américas.

Refaunação 🐆🌳

A refaunação é um processo de conservação que consiste em devolver animais aos seus habitats originais, permitindo que os ecossistemas se restaurem e se recuperem da degradação.

Fonte: Victória Oliveira, g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/16:08:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...