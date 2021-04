﻿Concurso ICMBIO: salário pode chegar a mais de R$ 2 mil

No certame do ICMBIO deve ocorrer em breve, com contratos temporários para agentes ambientais. | Foto:Reprodução

Novo certame será para contratos temporários para agentes ambientais.

O novo concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidad (ICMBIO) deve ocorrer em breve. O último ocorreu em 2014, quando foram ofertadas 271 vagas para as carreiras de técnico e analista. As informações são do JC Concursos.

Nesta quarta-feira (28), , foi divulgado no Diário Oficial da União, a instrução normativa 1/2021, assinada pelo presidente da instituição, Fernando Cesar Lorencini, que regulamenta a forma de contratações para a carreira de agente ambiental em caráter temporário.

O documento abre caminho para novas seleções, que tendem a ocorrer em breve. No entanto, ainda não há informações de quando um próximo edital será publicado.

Os contratos temporários para agentes ambientais serão para quem possui ensino fundamental completo ou incompleto, com remunerações de R$ 1.100 a R$ 2.750, e jornada de 40 horas semanais.

Os processo seletivos para agentes temporários ocorrerão por meio de provas objetivas, provas práticas ou análise curricular com provas de títulos.

Os agentes ambientais serão divididos em três níveis. O nível I contará com exigência de ensino fundamental incompleto, com atividades sem desempenho de chefia ou coordenação de equipe, com inicial de R$ 1.100.

No nível II, também fundamental incompleto e R$ 1.100 e no nível III, fundamental completo e inicial de R$ 2.750.

Os contratos temporários poderão ser feitos pelo período de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais um. Após o fim do contrato, o agente somente poderá ser novamente contratado após dois anos.

Com informações do JC Concursos

