﻿Seis da mesma família vão parar na delegacia após briga para abrir caixão durante enterro em MT

Familiares brigam durante enterro em MT — Foto: Reprodução – Conforme áudios que circulam nas redes sociais, a briga teria acontecido porque alguns familiares queriam abrir o caixão, que estava lacrado, enquanto outros não queriam deixar abrir.

Seis pessoas da mesma família foram levadas para a delegacia após uma briga generalizada durante o enterro de um homem no cemitério de Santo Antônio do Leverger, a 33 km de Cuiabá, na manhã do último domingo (14). Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento da confusão.

A Polícia Militar foi acionada e flagrou a briga envolvendo três homens e três mulheres. No local, os militares foram informados que a confusão começou após um homem se desentender e trocar agressões com a ex-cunhada, viúva do falecido.

No registro policial não consta o motivo da briga, mas conforme áudios que circulam nas redes sociais, a briga teria acontecido porque alguns familiares queriam abrir o caixão, que estava lacrado, enquanto outros não queriam deixar abrir.

Mesmo depois da gaveta ser fechada, alguns familiares queriam que o túmulo fosse aberto, o que não é permitido por lei.

A viúva ficou com lesões nos lábios e dores nos ombros, e o ex-cunhado com arranhões no braço esquerdo.

Duas irmãs, o marido de uma delas, um irmão e um filho do falecido entraram na briga,

Um dos homens, inclusive, contou aos militares que seu celular desapareceu no meio da confusão.

Todos os envolvidos foram encaminhados primeiro para a Central de Flagrantes, em Cuiabá e, em seguida, para a Delegacia da Mulher.

Por Flávia Borges, G1 MT

16/02/2021 19h07

