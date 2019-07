14ª unidade geradora é instalada e hidrelétrica Belo Monte se torna a maior usina brasileira

Foto:Reprodução- A hidrelétrica Belo Monte, instalada em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará, colocou em funcionamento nesta quarta-feira, 17 de julho, a sua 14ª unidade geradora.

Com o acionamento de mais essa turbina da casa de força principal do empreendimento, a Usina construída no rio Xingu passa a operar com uma capacidade de quase 8,8 gigawatts (GW) de energia elétrica, o que torna a UHE Belo Monte a maior usina genuinamente brasileira.

O acionamento da turbina foi considerado um marco histórico para o país. A cerimônia contou com a presença do Ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante de Esquadra Bento Albuquerque, do diretor geral da Aneel, André Pepitone da Nóbrega, do presidente da Eletrobrás, Ilson Ferreira, do Senador Zequinha Marinho, do deputado federal Joaquim Passarinho, do presidente da Norte Energia, Paulo Roberto, do presidente da Associação do Consórcio dos Municípios de Belo Monte, Berg Campos, além de outras autoridades da região.

A unidade liberada para operação comercial nesta quarta-feira tem capacidade para gerar 611,1 megawatts e foi autorizada a entrar em funcionamento pela Aneel no dia 06 do mês passado.

Com a nova máquina funcionando, a UHE Belo Monte ultrapassou a usina de Tucuruí, também no Pará, que tem capacidade de gerar 8,535 GW.

De acordo com o presidente da Norte Energia, Paulo Roberto, até dezembro deste ano todas as 18 turbinas que compõem a casa de força principal devem estar funcionando. Somando com as outras seis do Sítio Pimental, Belo Monte será uma das maiores hidrelétricas do mundo, com 11,2 GW de capacidade instalada. Foram investidos no empreendimento aproximadamente 42 bilhões de reais.

Quando estiver funcionando plenamente a energia de Belo Monte deverá atender 60 milhões de brasileiros das regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

A usina é controlada por um grupo liderado por empresas da estatal Eletrobras, com 50% de participação. Também são acionistas as elétricas Neoenergia, Cemig e Light, além da mineradora Vale e fundos de pensão.

O leilão da concessão para a construção de Belo Monte ocorreu em 2010, após inúmeras disputas sobre a implementação do projeto que começou a ser discutido ainda em meados dos anos 70.

Texto e Fotos: Wilson Soares – Portal A Voz do Xingu

