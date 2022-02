28m³ de madeira ilegal são apreendidos na região do ‘Chapadão’ em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além do maquinário, uma caminhonete, um tanque de 700 litros, e outros utensílios foram apreendidos. No local também foi encontrada uma espingarda calibre 32. Todos os itens foram apresentados na 16ª Seccional de Polícia Civil.

As pessoas que estavam no local fugiram quando notaram a chegada da polícia. Os homens adentraram a mata e não foram encontrados.

Cerca de 28m³ de madeira em toras e beneficiada foram apreendidas pela 1ª Companhia de Policiamento Ambiental (Cipamb/CPA) na manhã de sexta-feira (11) na região do Chapadão, situada às margens da PA-370 em Santarém, no oeste do Pará.

