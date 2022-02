Homem é assassinado a facadas no Crepurizinho em Itaituba-PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O autor do crime foi preso ainda flagrante, levado PPD, e será encaminhado para a delegacia de Itaituba para os procedimentos legais. A motivação do crime um desentendimento entre as partes.

De posse das informações rapidamente os militares se deslocaram ao local do sinistro, e em uma rápida incursão conseguiram prender o autor do crime o nacional, JAILSON SILVA MARINHO, de 24 anos, a vítima foi identificada por, MAGNO MACEDO PORTELA, que foi morto a facadas.

