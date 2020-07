Homem é achado morto a facadas no quintal de sua casa em Parauapebas

Corpo foi achado por vizinhos (Foto:Ronaldo Modesto/Correio de Carajás)

Vizinhos relataram terem ouvido gritos de socorro

No final da tarde desta quarta-feira (15), Jhonny Francisco de Oliveira, de 33 anos, foi encontrado morto a facadas no quintal de sua casa em Parauapebas, no sudeste paraense. Ele foi achado sem vida pelos moradores do bairro Vale do Sol na casa na Rua Alberto Santins, por volta das 18h, em um caso que chocou os vizinhos: o corpo estava coberto de sangue e tinha alguns órgãos internos para fora. Até o momento, ainda não se sabe quem fez isso com o homem, e o que teria servido de motivação ao crime.

Após fazerem a descoberta macabra, o 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionado pelos moradores e foi até o local, com os policiais isolando a área assim que chegaram e indo falar com as pessoas que estavam dispostas a dar informações. Alguns vizinhos contaram que ouviram gritos de socorro vindos da casa de Jhonny no fim da tarde, mas não viram quem fez isso com ele e nem quantas pessoas participaram da ação criminosa.

De acordo com a PM local, parentes do homem assassinado contaram que ele era usuário de drogas desde a adolescência, e que há alguns dias, foi agredido por alguém que ele não quis dizer quem era. Além disso, há cerca de dois anos, Jhonny foi vítima de uma tentativa de homicídio, quando foi baleado em uma discussão.

Os familiares também disseram que ele ficava muito agressivo quando usava drogas, chegando a tentar agredir a própria mãe várias vezes. Inclusive, vizinhos contaram à PM que Jhonny morava em um cômodo no fundo da casa da mãe, mas ela precisou se mudar por causa do medo que sentia nos episódios de agressões e ameaças por parte do filho. O caso já é investigado pela Polícia Civil que atua em Parauapebas, que tenta elaborar uma linha investigativa na tentativa de chegar aos responsáveis pelo homicídio

