INSS realiza mais de 500 atendimentos extras em cinco cidades do Pará

É importante ressaltar que no município de Castanhal, Bragança e Abaetetuba as vagas para agendamento do serviço já foram preenchidas. Na localidade de Parauapebas e Itaituba o atendimento é somente para antecipar as marcações de perícia médica com tempo longo de espera. Portanto, apenas as pessoas chamadas pelo INSS serão atendidas nessa modalidade.

No lado oeste do estado, em Itaituba, onde o atendimento extra de perícia médica é feito frequentemente aos sábados, 30 pessoas serão antecipadas no dia 25. A unidade também abrirá no dia 1 de junho, a fim de agilizar a resposta a quem aguarda pelo serviço no município.

Em Abaetetuba e Bragança, respectivamente, 120 e 60 vagas foram abertas para antecipação e agendamento do serviço de perícia médica. Já em Castanhal, estão agendados 212 atendimentos pela Perícia Médica Federal e 33 pelo Serviço Social do INSS. O horário de funcionamento será das 7h às 17h.

No próximo final de semana, dias 25 e 26 de maio, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza ação extra nas agências de Castanhal, Bragança, Abaetetuba, Parauapebas e Itaituba. Ao todo, nos cinco municípios paraenses, a expectativa é realizar 505 atendimentos de perícia médica e avaliação social.

