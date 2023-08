Foragido morto em ação da polícia em Marabá tinha relacionamento com menina de 12 anos

(Foto: Reprodução) – Um homem de 37 anos foi morto em uma ação policial, na tarde desta terça-feira (1º), em Marabá, município no sudeste do Pará. Ele estava foragido. O tenente Rodrigues, da Polícia Militar, disse à reportagem que uma adolescente de 12 se apresentou como esposa do suspeito. Por conta disso, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado para cuidar dela.

A PM chegou até o homem por meio do Disque Denúncia 181, que indicava a presença de um foragido com dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e roubo. Os policiais, ao chegarem no imóvel informado, supostamente, foram recebidos a tiros.

“Imediatamente a guarnição repeliu à injusta agressão, em legítima defesa, alvejando o indivíduo”, explicou o tenente Rodrigues ao Correio de Carajás. Após ser baleado, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar ajuda ao suspeito. Antes da chegada dos socorristas, ele ainda estava respirando. No entanto, ele morreu antes da chegada do Samu.

Uma equipe da Polícia Científica removeu o corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

