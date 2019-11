Polícia desarticula quadrilha especializada em assaltos a banco em Redenção, sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, o homem preso se negou a dar informações sobre os comparsas. A delegacia do município segue investigando o caso.

Ao chegar no local, os policiais apreenderam mais dois veículos roubados. Um deles estava sem os bancos traseiros e com furos na lataria que, segundo a polícia, seriam adaptações para a instalação de uma arma de grosso calibre. Além disso, foi apreendida uma chapa de ferro, que seria usado para blindar a traseira do carro adaptado.

Segundo a polícia, a ação começou com uma abordagem de rotina no centro de Redenção. Um homem foi identificado dirigindo um carro roubado. Após ser interrogado, o suspeito levou os policiais a uma casa que estava sendo usada como ponto de apoio para uma quadrilha especializada em assaltos a banco.

