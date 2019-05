Amigos são alvos de atiradores em carro preto. Um morreu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os executores estariam em um veículo de cor preta, de modelo não informado, e estavam encapuzados. Eles atiraram contra as vítimas. “Bidu” foi atingido por três tiros na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. “Pará” foi atingido por dois disparos, ambos na região do tórax, mas foi socorrido e não corre risco de morrer.

(Foto:Reprodução)-O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (23) em Marabá Duas pessoas foram alvos de atiradores que estavam em um carro preto, na noite da última quinta-feira (23), em Marabá. De acordo com informações a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 23h, quando dois amigos, identificados como “Bidu” e “Pará” foram atingidos por disparos de arma de fogo na rua Nossa Senhora da Conceição, próximo ao Parque São Jorge, no bairro Liberdade.

