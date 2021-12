Moradora de Novo Progresso morre vitima acidente de transito no Mato Grosso

Linei Birk, morreu em acidente de trânsito sua motocicleta foi atingida por carro na rua 24 em Tangará da Serra (MT). (Foto:Reprodução)

A Motocileta que pilotava foi atingida e arrastada por mais de 20 metros em via pública da cidade de Tangará da Serra (MT).

Linei Birk , é filha de família tradicional (pioneira) de Novo Progresso-PA.

A vítima do acidente de trânsito ocorrido nesta sexta-feira, 17, na Rua 24, região central de Tangará da Serra não resistiu aos ferimentos e faleceu. Linei Birk chegou a ser socorrida pelo SAMU e levada em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas). (As informações são do portal Tangara em Foco)

Linei foi atingida violentamente após a condutora de um carro invadir a preferencial. Com o impacto, ela foi jogada a metros de distância, próximo a um bar localizado naquela região.

O acidente aconteceu na esquina da Feira Municipal. Linei pilotava uma motocicleta Honda Biz. A moto foi arrastada por cerca de 20 metros e ficou embaixo do veículo. O SAMU foi acionado e resgatou a vítima, porém, horas mais tarde o óbito foi confirmado.

